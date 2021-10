PlayStation Now, annunciati i succosi giochi di ottobre

PlayStation ha annunciato ufficialmente i giochi di ottobre per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Now: questo mese sono davvero interessanti i titoli che saranno disponibili da domani 5 ottobre. Eccoli di seguito.

The Last of Us Parte II - disponibile fino al 3 gennaio 2022

Cinque anni dopo il loro pericoloso viaggio attraverso gli Stati Uniti post-pandemici, Ellie e Joel si sono stabiliti a Jackson. Vivere in una fiorente comunità di superstiti ha consentito loro di lavorare in pace e in stabilità, nonostante la costante minaccia degli infetti e di altri superstiti ancora più disperati. A seguito di un evento violento che interrompe questa quiete, Ellie si imbarca in un viaggio senza sosta per farsi giustizia e trovare finalmente l'agognata tranquillità. Mentre cerca i responsabili, si scontra con le devastanti ripercussioni fisiche ed emotive delle sue azioni. I giocatori di PS5 che scaricano il gioco sulla console possono scaricare anche la patch per le prestazioni su PS5.

Fallout 76

Esplorate le vaste terre desolate di un mondo devastato dalla guerra nucleare in questo open-world multigiocatore che si aggiunge alla storia di Fallout. Bethesda Game Studios, il pluripremiato studio che ha creato Skyrim e Fallout 4, vi presenta Fallout 76, l'ultima aggiunta alla serie Fallout. Potete collaborare o meno per sopravvivere. Scoprite un mondo grande e dinamico creato nel leggendario universo di Fallout, costantemente minacciato da un annientamento nucleare.

Amnesia: Collection

Una collection, tre esperienze terrificanti. In Amnesia: The Dark Descent, vi risveglierete in un castello desolato, senza quasi memoria del vostro passato. Esplorando gli spettrali corridoi, dovrete rimettere insieme i frammenti dei vostri ricordi e scoprire quale orrore nascondono. In Amnesia: A Machine For Pigs, il ricco industriale Oswald Mandus si sveglia nel suo letto, febbricitante e ossessionato da sogni di macchinari oscuri e infernali. Tutto ciò che sa è che i suoi figli sono in grave pericolo e starà a lui salvarli. Infine, Amnesia: Justine vi farà affrontare una serie di prove escogitate da una mente folle e perversa. Rischierete la vostra vita per salvare quella degli altri?

Desperados III

Questo gioco tattico incentrato sulla trama che si svolge in tempo reale vi sfida a sopravvivere al peggio che il selvaggio West ha da offrire quando John Cooper, in cerca di redenzione, parte per un'avventura. Viaggiate attraverso villaggi rurali, paludi e fiumi fino a raggiungere un emozionante duello finale degno delle vere leggende del selvaggio West. Utilizzate le vostre abilità e quelle della vostra squadra come la fidata ascia di Hector, le trappole del cacciatore di taglie McCoy e la pistola nascosta di Kate.

Final Fantasy VIII: Remastered

Sono tempi di guerra. La Repubblica di Galbadia, sotto l'influenza della strega Edea, mobilita i suoi grandi eserciti contro le altre nazioni del mondo. Squall e altri membri del SeeD, un'unità speciale di combattimento, si uniscono a Rinoa, che appartiene alla resistenza, per combattere contro il regime tirannico di Galbadia e impedire a Edea di portare a termine il suo perfido piano.

Yet Another Zombie Defense HD

Sopravvivete alle orde notturne di non morti da solo o fate squadra con un massimo di tre amici in questo sparatutto zombi arcade con prospettiva dall'alto ed elementi tattici/strategici. Preparatevi prima che cali la notte: costruite delle barricate difensive, acquistate pistole e munizioni, innalzate torrette e sopravvivete più a lungo che potete. Ogni notte metterete alla prova le vostre capacità, e ricordate: le forze del male diventano più forti a ogni ondata. Il gioco offre tre diverse modalità: Difesa, Infinita e Deathmatch.

Fonte: PlayStation Blog