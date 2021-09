PlayStation Plus giochi gratis di ottobre svelati da un leak?

A quanto pare, la line-up di giochi gratuiti per PS Plus è trapelata di nuovo. Si dice che i prossimi titoli gratis includeranno Hell Let Loose per PS5 e Mortal Kombat X e PGA Tour 2K21 per PS4.

Le informazioni arrivano ancora una volta dal forum francese Dealabs, che ha pubblicato correttamente i giochi di settembre prima che fossero formalmente confermati da Sony il mese scorso. E ancora una volta, il team di moderazione afferma di aver esaminato in modo soddisfacente le prove della fuga di notizie per consentire al post di rimanere online (via VGC).

Hell Let Loose - un videogioco sparatutto tattico multiplayer in prima persona che vede i giocatori combattere nelle battaglie dei fronti occidentale e orientale della seconda guerra mondiale - è uscito su PC, ma non arriverà su console fino al mese prossimo.

Mortal Kombat X del 2014 è in circolazione da molto più tempo, ovviamente - e si dice che alcuni territori lo sostituiranno con un altro titolo ancora sconosciuto - mentre il gioco di simulazione di golf PGA Tour 2K21 è stato lanciato solo l'anno scorso.

È il terzo mese consecutivo in cui riceviamo una prima occhiata a ciò che accadrà alla line-up di PS Plus. Il mese scorso abbiamo scoperto che Overcooked! All You Can Eat, Predator: Hunting Grounds e Hitman 2 erano in arrivo per gli abbonati, mentre il mese prima, lo stesso sito PlayStation ha rivelato prematuramente i giochi PS Plus per agosto prima di un annuncio ufficiale. I titoli erano Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville, Tennis World Tour 2 e Hunter's Arena: Legends.

Fonte: Eurogamer.net.