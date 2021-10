PlayStation Plus di ottobre: gli abbonati non sono contenti dei giochi in arrivo

E' indubbio che quest'anno Sony ha offerto agli abbonati PlayStation Plus una serie di grandi giochi tra cui Final Fantasy 7 Remake, Control e Battlefield V. Ora, a partire da domani, i giocatori saranno in grado di giocare ad altri tre titoli senza costi aggiuntivi: Hell Let Loose, PGA Tour 2K21 e Mortal Kombat X.

Sfortunatamente sembra che questa volta gli abbonati non siano per nulla contenti dei giochi offerti. Attraverso Reddit è stato pubblicato un sondaggio che dà un'idea generale dell'opinione di questi giochi. Al momento della stesura di questo articolo su 780 voti, 330 indicano la lista dei giochi di ottobre come "Bad", 144 "Dull", 154 "Eh", 114 "Okay" e solo a 38 utenti piacciono i titoli annunciati.

Sony è stata spesso criticata per offrire solo versioni PS5 di titoli cross-gen all'interno di PlayStation Plus. Oltre a questo sappiamo che attualmente è ancora difficile reperire una PlayStation 5 e molti dei giocatori quindi non possono ancora usufruire dei titoli next-gen.

Sull'altro fronte degli abbonamento, ovvero PlayStation Now, un rumor indica che The Last of Us Parte II potrebbe arrivare nell'elenco di titoli disponibile per tutti gli abbonati al servizio.

Fonte: GamesRant