PlayStation Studios avrebbe in programma altri annunci di acquisizioni per un insider

Sony ha annunciato l'acquisto di diversi studi negli ultimi mesi, tra cui Housemarque (creatori di Returnal, Resogun o Dead Nation), Nixxes Software (specializzato in ottimizzazione di giochi e adattamenti per PC) e Firesprite Studios (sviluppatori di The Persistence che tra l'altro ieri hanno annunciato l'acquisizione di Fabrik Games Limited). Tuttavia per un insider la società non si ferma qui perché probabilmente verranno fatti altri annunci su acquisizioni.

L'indiscrezione arriva dall'utente di ResetEra shinobi602, il quale in una conversazione sull'aggiornamento del sito ufficiale dedicato ai PlayStation Studios, che include già gli acquisti più recenti di Nixxes e Firesprite, ha pubblicato un'immagine de Il Signore degli Anelli in cui Frodo afferma "c'è spazio per qualcosa di più".

Uno degli studi più probabili che si unirà alla produzione interna di PlayStation potrebbe essere Bluepoint. Quando Sony ha annunciato l'acquisizione di Housemarque, l'account PlayStation ufficiale in Giappone ha pubblicato un'immagine che accoglieva gli sviluppatori di Demon's Souls Remake e Shadow of the Colossus Remake. Il messaggio è stato ritirato e nessuna delle parti ha fornito spiegazioni su questo lapsus o fraintendimento, cosa che sarebbe logico se si trattasse davvero di un errore.

Per adesso si tratta semplicemente di rumor: non ci resta che attendere ulteriori annunci proprio da PlayStation.

Fonte: GamingBolt