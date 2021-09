PlayStation ha ufficialmente acquisito Bluepoint Games, lo studio dietro il remake di Demon's Souls

La famiglia PlayStation Studios si allarga ancora con l'arrivo di Bluepoint Games, da tempo partner della società. A partire dal remake di Demon's Souls per PS5, passando per quello di Shadow of the Colossus per PS4, particolarmente acclamato dalla critica, e per le versioni rimasterizzate di amatissimi titoli come Uncharted: The Nathan Drake Collection, Bluepoint ha consolidato la sua reputazione creando alcuni dei remake e delle versioni rimasterizzate di maggior qualità all'interno del settore.

In ciascuno dei suoi progetti, Bluepoint è riuscito a elevare il livello di grafica ed esperienza di gioco, segnando così ogni generazione di console. Inoltre, la vasta competenza dello studio nella creazione dei personaggi e nella costruzione di universi rappresenta un enorme vantaggio per i progetti futuri di PlayStation Studios.

"Austin, in Texas, è stata la sede di Bluepoint fin dalla sua fondazione nel 2006" ha dichiarato Marco Thrush, Presidente di Bluepoint Games. "Oggi siamo un team in crescita, composto da circa 70 talentuosi creativi. Anche se negli ultimi 15 anni lo studio è cresciuto molto, ciò in cui crediamo è rimasto lo stesso: spingerci sempre oltre ogni limite per creare giochi della miglior qualità possibile, senza mai rinunciare a divertirci. Concentrarci su questi aspetti è stato determinante per il nostro successo e siamo entusiasti di condividere con PlayStation Studios una cultura e una visione così simili".

"PlayStation ha una raccolta di titoli davvero unica e, per noi, non c'è niente di meglio che offrire alcuni capolavori del settore a nuovi giocatori. Entrare a far parte di PlayStation Studios consente al nostro team di raggiungere un livello qualitativo ancora più elevato e creare esperienze ancora più coinvolgenti per la community di PlayStation".

La voce su nuovi annunci di acquisizioni da parte di PlayStation quindi erano fondate, a quanto pare.

Fonte: PlayStation Blog