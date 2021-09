Pokémon Diamante Lucente, Perla Splendente e Leggende Arceus in nuovi video gameplay

The Pokémon Company ha deliziato i fan questo pomeriggio con due trailer dedicati a Pokémon Diamante Splendente, Perla Lucente e Pokémon Leggende Arceus, tutti titoli di prossima uscita.

Il nuovo filmato per Leggende Arceus offre uno sguardo più profondo in alcuni dei menu del gioco e delle opzioni di personalizzazione, mostrando anche nuovi modi per catturare i Pokémon. Il video ci mostra anche che possiamo usare un flauto per evocare alcuni Pokémon su cui possiamo arrampicarci per volare o navigare nell'acqua, il che sarà di grande aiuto per andare da un luogo all'altro. Inoltre è stato rivelato Kleavor, un nuovo Pokémon di tipo Coleottero/Roccia che sarà una nuova evoluzione di Scyther.

Oltre a tutto questo, nelle città possiamo accedere a negozi e stabilimenti per provare a fare altre attività. Tra questi ci sarà uno studio fotografico per scattare foto con i nostri Pokémon catturati, luoghi dove acquistare oggetti e persino cambiare l'aspetto del nostro protagonista.

L'altro video invece si focalizza su Pokémon Diamante Splendente e Perla Lucente. Quest'ultima clip ci offre il nostro primo assaggio di come funzionerà il Pokétch nei remake: i fan della serie noteranno sicuramente alcune app familiari utilizzate sul dispositivo. C'è spazio anche per i Poffin che migliorano le statistiche, un adorabile segmento che si concentra sull'esplorazione di Amity Square e uno sguardo ad alcuni dei personaggi chiave dei giochi come Riley e Cheryl.

Pokémon Diamante Splendente e Perla Lucente saranno disponibili su Nintendo Switch il 19 novembre, mentre Pokémon Leggende Arceus arriverà il 28 gennaio 2022.

Fonte: VGC