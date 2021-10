Pokémon Legends: Arceus potrebbe non essere un gioco completamente open world

I fan dei Pokemon stanno iniziando a pensare che Pokemon Legends: Arceus non sarà un gioco completamente open world.

Su Twitter, Joe Merrick di Serebii ha pubblicato due foto della mappa di Pokemon Legends: Arceus, paragonandola a titoli come Monster Hunter e Xenoblade Chronicles 2 in cui la mappa è divisa in aree separate, piuttosto che combinata in un'unica grande mappa.

Sulla mappa pubblicata, potete vedere aree come Aspiration Hill, Deertrack Path, The Heartwood e altro ancora. Queste aree sembrano contenere mappe più piccole, simili all'area vista in Pokemon Sword e Shield.

Inoltre, sul sito Web ufficiale di Pokemon Legends, la descrizione del gameplay afferma che completare le attività e aumentare il vostro grado vi consentirà di accedere a "nuove aree". Ciò suggerisce che l'intera mappa non è disponibile per i giocatori all'inizio, rispetto a giochi come The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Come ha sottolineato Merrick, questo sistema potrebbe finire per essere simile ai giochi di Monster Hunter, in cui i giocatori iniziano con l'accesso a un'area e poi ne sbloccano di più man mano che avanzano nelle missioni principali.

Anche se non è un mondo completamente aperto, Pokemon Legends sta scuotendo il franchise in vari modi. Lo spin-off è ambientato centinaia di anni prima dei giochi Pokemon principali e presenta quello che sembra un combattimento in tempo reale.

Per i fan dei giochi Pokemon tradizionali, Pokemon Brilliant Diamond e Shining Pearl usciranno su Nintendo Switch il prossimo mese.

