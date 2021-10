Pokémon, novità in arrivo? Spunta su LinkedIn un gioco non ancora annunciato

Pokémon trascorrerà alcuni mesi impegnativi, con l'imminente uscita di Pokémon Perla Splendente e Diamante Lucente, i remake dei giochi per DS di quarta generazione in uscita su Nintendo Switch a novembre.

Poco dopo, Pokémon Leggende: Arceus, un gioco molto più ambizioso, uscirà dal core team di GameFreak. Ma a quanto pare c'è ancora qualcosa in via di sviluppo. Si scopre che la pagina LinkedIn di un dipendente di The Pokémon Company (di cui non viene fornito il nome) ha pubblicato sul suo profilo una serie di progetti a cui sta lavorando: tra questi c'è anche un titolo Pokémon "non ancora annunciato".

Attualmente il profilo non fornisce maggiori dettagli, anche se guardando ad altri progetti a cui ha lavorato, ci sono più giochi o applicazioni "secondarie", come Pokémon TV o Pokémon Gioco di Carte Collezionabili. Dato che GameFreak lancerà Arceus nel gennaio 2022, sarebbe altamente improbabile che vedremo una nuova generazione di giochi di ruolo Pokémon il prossimo anno. Ma la saga è aperta a tutti i tipi di spin-off e giochi derivati, su Nintendo Switch e anche mobile.

Per adesso quindi questa è la sola informazione: non ci resta che attendere notizie da The Pokémon Company riguardo questo eventuale nuovo gioco.

