Project Galileo, la risposta italiana al genere Souls-like sarà presente al Tokyo Game Show

Jyamma Games, studio indipendente milanese, è al lavoro su un gioco, dal titolo provvisorio Project Galileo, che sarà una risposta tutta italiana al genere dei Souls-like.

Come riportano i colleghi di Multiplayer, lo studio sarà tra i protagonisti del Tokyo Game Show 2021 che si terrà alla fine di questo mese. Giacomo Greco, CEO di Jyamma Games, ha spiegato perché il team sarà all'evento giapponese: "I tempi sono maturi, Jyamma Games è pronta a presentarsi al pubblico asiatico, estremamente qualificato e appassionato alla tipologia di videogiochi come quello che stiamo sviluppando, il Souls-like, un gioco di ruolo di azione nato, appunto, in Giappone. E', quindi, fondamentale prendere parte come exhibitor al Tokyo Game Show, una piazza estremamente importante per noi e per il nostro Project Galileo perché il 45% dei gamer mondiali sono asiatici".

Il gioco è stato sviluppato, inizialmente, su Unity, con i lavori proseguiti in seguito su Unreal Engine: l'obiettivo è avvicinarsi a una delle fonte di ispirazione del team, il noto titolo FromSoftware Sekiro: Shadows Die Twice.

Per adesso non ci sono molti dettagli su questo progetto, ma con la presenza del team di sviluppo al Tokyo Game Show 2021 aspettiamoci nuove informazioni a riguardo.