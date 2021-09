Project Galileo al TGS 2021! Il soulslike ambientato in Italia tra trailer con Luca Ward, dettagli, immagini e Sabaku no Maiku

Giro di boa per Project Galileo, il Souls-Like ambientato in Italia prodotto e sviluppato da Jyamma Games che ha scoperto le carte presentando al pubblico del Tokyo Game Show il primo teaser, le key art e le rilevanti collaborazioni con professionisti del calibro di Luca Ward per il doppiaggio e Michele Poggi, aka Sabaku no Maiku, per ricevere feedback sul gameplay da un esperto e appassionato del genere.

Ecco il comunicato ufficiale con trailer, immagini e dettagli:

Le key art e il teaser mettono subito in evidenza la forte italianità del progetto, a partire dalle ambientazioni e dagli indizi sul protagonista. Project Galileo, gioco AA+ per pc e console, sarà ambientato in una terra di fantasia che rispecchia la Penisola in tutte le sue sfumature e in tutte le sue peculiarità, ma che, al tempo stesso, non intende identificarsi con un solo periodo storico.

L'obiettivo è, infatti, riprodurre un mondo estremamente vario, arricchito con richiami culturali anche di un passato ancestrale, che mantenga tutta la sua credibilità. Le dinamiche e l'ambientazione del gioco sono state rese il più precise possibili grazie a sette mesi di ricerca e sviluppo. In particolare, le tecniche dei combattimenti sono state studiate dettagliatamente sul Flos Duellatorum, un eccellente manuale italiano di scherma del XV secolo, usato ancora oggi nella scherma storica.

Per affinare ulteriormente la giocabilità di Project Galileo, Jyamma Games ha ingaggiato Michele Poggi, meglio conosciuto come Sabaku no Maiku, con il ruolo di Souls Veteran QA del gioco: "Sono molto critico del modus operandi che viene utilizzato per comunicare e creare qualcosa: avendo vissuto esperienze ai livelli più variegati di produzioni, per esempio, televisive e cinematografiche, ho sviluppato un buon sesto senso nel capire la portata di un progetto. Il lavoro svolto da Jyamma Games mi ha trasmesso, nella sua pre-produzione, l'evidenza di un potenziale immenso. Una collaborazione come questa potrebbe essere un precedente unico quanto prezioso a dir poco: Project Galileo ha tutte le carte in regola per creare una grande opera."

Uno degli elementi che contribuiscono a rendere unico questo progetto è un sound di forte impatto. Fin dall'inizio, Giacomo Greco, Founder di Jyamma Games, ha incaricato del suo sviluppo un talento internazionale: Aram Shahbazians, Audio Director di Jyamma Games, compositore e sound designer con un rilevante background di esperienze audio uniche in progetti tripla A e in alcuni indipendenti.

I suoi lavori sono stati inseriti in giochi, film, spot pubblicitari e sono periodicamente eseguiti dal vivo da orchestre in tutta Europa. Aram è, inoltre, vincitore del premio per la migliore musica in Space Assault del Prix Excellence 2020. Dopo essersi diplomato al Conservatorio e aver conseguito una laurea in ingegneria elettronica, ha lavorato a diversi titoli come Cyberpunk 2077, Redout, Song Of Horror e Redout.

Jyamma Games si è affidata al suo talento per la realizzazione del sound del gioco nel ruolo di direttore audio di Project Galileo, gestendo sia il team audio che quello musicale per ottenere l'esperienza più unica e coinvolgente per il gioco.

"Siamo ben consapevoli della complessità del compito che abbiamo deciso di affrontare. Non solo vogliamo essere fedeli alle nostre radici, ma vogliamo ritrarle al mondo in una forma nuova, selvaggia ed eccezionale, ritagliandoci un posto nella cultura globale del gioco con un progetto che cambierà per sempre il modo in cui la gente percepisce l'Italia e il folklore italiano."

In attesa di altri annunci vi consigliamo di tenere d'occhio il sito di Project Galileo, un progetto che sicuramente teniamo d'occhio con parecchio interesse. Voi invece, cosa ne pensate?