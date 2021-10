PS5 domina il mercato UK a settembre ma anche Xbox Series X/S e Switch registrano ottime vendite

Il mese di settembre è terminato e come sempre si tirano le somme per quanto riguarda le vendite di giochi e console. In UK, settembre ha visto PlayStation 5 regina del mercato delle vendite, con più unità che ora riescono ad essere acquistate dai giocatori, nonostante l'offerta sia ancora lontana dal soddisfare completamente la domanda di console next-gen.

Sebbene la vittoria sia della console di Sony, anche Xbox Series X/S stanno facendo bene sul mercato inglese: le due piattaforme di Microsoft si trovano infatti al secondo posto della classifica. Ultima ma non meno importante, troviamo Nintendo Switch che grazie anche al taglio di prezzo di 20 sterline, ha registrato ottime vendite.

"Il mese scorso è stato un ottimo mese per le vendite di console nel Regno Unito" riporta Christopher Dring di GamesIndustry. "PS5 è stata ancora una volta dominante, con diverse unità che sono arrivate sul mercato. Anche le unità di console Xbox Series X/S sono aumentate e si sono posizionate al numero 2. Switch scivola al numero 3, ma il taglio di prezzo di £ 20 ha causato un aumento delle vendite anche per Nintendo".

So last month was a very good month for UK console sales. PS5 was once again dominant, with several weeks of good stock coming to market. Xbox Series machines also spiked, and was at No.2. Switch slips to No.3, but the £20 price cut caused an increase for Nintendo, too — Christopher Dring (@Chris_Dring) October 5, 2021

Questo mese sarà anche il momento in cui Nintendo Switch OLED farà il suo ingresso: la console uscirà l'8 ottobre, pertanto non ci resta che aspettare i dati delle vendite di ottobre per vedere se il nuovo modello di Switch ha fatto breccia nel cuore dei giocatori.