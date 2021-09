PS5, i suoi giochi potrebbero arrivare su PS Now in futuro secondo un brevetto

PlayStation 5 è uscita da quasi un anno e sfortunatamente i giochi per la console next-gen non sono ancora presenti nel catalogo PlayStation Now. Non solo, ma il modo in cui Sony gestisce le licenze dei giochi digitali ha portato le versioni PS4 dei titoli presenti sul servizio a non ricevere gli aggiornamenti next-gen. Va da sé che diversi giocatori e fruitori di questo servizio non sono molto contenti di questa scelta.

Uno dei motivi principali per cui Sony non ha portato i giochi next-gen sul servizio sembra essere la carenza di componenti. Sony infatti sta facendo fatica a stare dietro alla domanda di console, pertanto molti utenti non riuscirebbero a giocare ai titoli PS5 proprio per la mancanza della console next-gen. Un altro motivo può essere legato all'architettura dei giochi PS5: la console ha un SSD molto veloce e pertanto i server PS Now non sarebbero preparati a questo "problema".

Ad ogni modo, se dobbiamo dare retta ad un brevetto depositato da Sony ad aprile ed ufficializzato solo recentemente, la società sta studiando il modo per portare i giochi PS5 sul catalogo. Il brevetto rivela i lavori in corso per abilitare lo streaming di giochi PS5 su PS Now e riguarda l'utilizzo di più unità NMVE collegate in rete per lo streaming di giochi.

Il sistema dispone di più copie dello stesso contenuto su unità di archiviazione diverse e potrebbe passare da un'unità all'altra a seconda del carico di lavoro. Sempre secondo il brevetto, questo sistema sarà in grado di tenere traccia di blocchi di dati specifici su ciascuna delle unità, il che è essenziale per il funzionamento di alcuni giochi esclusivi per PS5.

Ad ogni modo, per ora si tratta semplicemente di un brevetto e non sappiamo se e quando verrà implementato. Ai giocatori che usufruiscono del servizio PS Now non resta quindi che attendere.

Fonte: Dualshockers