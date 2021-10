PS5 in oro 18 carati è la nuova follia da più di $350.000 di Caviar

PS5 (così come in larga parte Xbox Series X) è quasi introvabile e la situazione rischia di andare avanti almeno fino alla seconda metà del 2022 per la "gioia" di non pochi videogiocatori a caccia della nuova console di Sony. Intanto però le edizioni limitate non mancano di certo.

Vi avevamo già parlato di versioni in oro da circa €9000 e di altre follie assortite a dir poco trash ma oggi raggiungiamo nuove vette con un pezzo da collezione prodotto solo in cinque copie.

Stiamo parlando di una PS5 con scocca in oro 18 carati e un "motivo raffinato" che viene proposta da Caviar alla modica cifra di $352.770 con controller altrettanto sobrio annesso. I motivi del controller sono gli stessi della console ma in questo caso la periferica è completamente nera e rivestita di vera pella con gli analogici dotati di inserti dorati.

Il tutto fa parte della Prime Collection di Caviar, una linea di edizioni limitate che propone con lo stesso motivo "raffinato" e con lo stesso oro 18 carati anche iPad mini 6, iPhone 13 Pro Max e Airpods Max. In caso non abbiate $350.000 e spiccioli da parte abbiamo buone notizie per voi visto che sono presenti delle varianti di PS5 DECISAMENTE più alla portata di tutti. Sono, infatti, state create anche 99 PS5 placcate in oro 24 carati vendute a "soli" $12.750

Per carità, non siamo nessuno per dire alle persone come spendere i propri soldi ma siamo abbastanza sicuri che ci siano investimenti migliori là fuori.

Fonte: Let's Go Digital