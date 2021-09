PS5 ha già venduto un milione di unità in UK e diventa la PlayStation venduta più velocemente

PlayStation 5 ha superato quota 1 milione di console piazzate nel Regno Unito, secondo il fornitore ufficiale di statistiche GfK.

La console di Sony ha raggiunto l'obiettivo ad agosto, appena 39 settimane dopo il lancio. L'obiettivo è stato raggiunto tre settimane prima di PS4, il che rende PS5 la console PlayStation venduta più velocemente della storia nel Regno Unito.

Fino a luglio, PS4 era ancora in vantaggio rispetto a PS5 nel Regno Unito, ma la situazione è cambiata man mano che più PS5 sono arrivate sul mercato.

Per le quattro settimane che si sono concluse il 28 agosto, nel Regno Unito sono state vendute oltre 151.500 console di gioco. Ciò significa che quest'anno sono stati venduti quasi 1,4 milioni di dispositivi di gioco, con un aumento di oltre un terzo rispetto al 2020.

PS5 è stata la console dominante. Ha iniziato agosto lentamente, ma un afflusso di nuove scorte l'ha vista superare ampiamente i suoi concorrenti. Nintendo Switch è stata la seconda console più venduta del mese, anche se leggermente in calo rispetto a luglio. Xbox Series S e X sono alla posizione numero 3.

Nelle classifiche degli accessori, è di nuovo un mese forte per PlayStation. Il controller DualSense White è stato il numero 1 per un altro mese, seguito dal DualShock PS4. Le cuffie wireless Pulse 3D per PS4 e PS5 saltano di due posizioni alla n.5, mentre il resto della Top Five è composto dal controller DualSense nero e rosso.

Complessivamente, nel Regno Unito sono stati venduti 632.822 accessori il mese scorso, con un aumento del 9,3% rispetto a luglio, ma in calo dell'1,2% rispetto ad agosto 2020 (dati Gfk).

In termini di vendite di giochi digitali e fisici (forniti da GSD), nel Regno Unito sono stati venduti 1,86 milioni di giochi nel mese di agosto, con un aumento del 6,3% rispetto allo stesso mese del 2020. Le vendite digitali sono aumentate del 13,6% a 1,17 milioni di unità vendute, mentre le vendite di giochi sono scese del 4,1% a 691.000 unità.

Nintendo domina il mercato dei giochi fisici nel Regno Unito. I giochi pubblicati da Nintendo hanno rappresentato il 21% di tutti i giochi "in scatola" venduti ad agosto, mentre il 43,2% di tutti i giochi fisici venduti erano su Nintendo Switch.

Nello spazio digitale, PS4 è dominante con una quota di mercato del 36,4%, mentre Ubisoft è il più grande publisher digitale con il 19,4% del mercato.

Questo è secondo GSD, che tiene traccia delle vendite al dettaglio e delle vendite digitali della maggior parte dei principali publisher di giochi.

Il gioco più venduto del mese è stato Grand Theft Auto 5, un gioco che ora ha otto anni. Il nuovo gioco più venduto è stato Ghost of Tsushima: Director's Cut, in esclusiva per PS5, che era al numero 2 delle classifiche. L'originale Ghost of Tsushima è stato uno dei grandi giochi di agosto 2020, insieme a EA UFC 4.

La top 10 dei giochi fisici e digitali più venduti di GSD (agosto 2021):

Grand Theft Auto 5 (Rockstar) Ghost of Tsushima: Director's Cut (Sony) FIFA 21 (EA) Aliens: Fireteam Elite (Focus Entertainment) F1 2021 (EA/Codemasters) Far Cry 5 (Ubisoft) Assassin's Creed Valhalla (Ubisoft) Humankind (Sega) Call of Duty: Black Ops Cold War (Activision Blizzard) Red Dead Redemption 2 (Rockstar)

Fonte: Gamesindustry.biz.