PS5 e Xbox Series X introvabili, parla Phil Spencer: 'sarà un problema anche nel 2022'

Sia Microsoft che Sony hanno lanciato le loro console di nuova generazione alla fine del 2020 con Xbox Series X/S e PS5. Ma come alcuni sanno, mettere le mani su un sistema next-gen non è facilissimo. La pandemia globale di COVID-19 ha portato a una forte carenza di scorte.

Mentre le scorte di sistemi di nuova generazione sono diminuite lentamente fino al 2021, sembra che il problema durerà ancora a lungo. Se sperate che il 2022 sarà diverso, Phil Spencer sta già preparando i fan a una situazione simile a quella di quest'anno.

In un'intervista con The Wrap, il boss di Xbox ha parlato delle potenziali sfide da affrontare nel prossimo anno. Spencer ha detto che il problema va oltre la semplice carenza di chip che molte persone conoscono, la carenza riguarderà anche altre parti necessarie per produrre le console.

"Penso che non sia solo un problema di chip. Quando penso a cosa significa ottenere le parti necessarie per costruire una console oggi, e poi portarla nei mercati in cui c'è la domanda, ci sono diversi tipi di punti critici in questo processo. E penso con rammarico che il problema rimarrà con noi per mesi e mesi, sicuramente fino alla fine di questo anno solare e nel prossimo anno solare".

"La cosa peggiore è proprio la delusione dei fan. Le persone vogliono davvero questa nuova generazione di console: sono buone console, sia le nostre che quelle della concorrenza. Stiamo lavorando duramente per portarle sul mercato, ma sarà una sfida su cui lavoreremo per un bel po'".

PS5 e Xbox Series X/S sono tecnicamente disponibili, ma le scorte attualmente non sono molte. Sembra che la situazione non cambierà presto.

Fonte: Gamingbolt.