Ride 4 su PlayStation 5 è davvero l'avanguardia del fotorealismo? Digital Foundry dice la sua

Il video dedicato a Ride 4 pubblicato da Joy of Gaming su YouTube, ha fatto scalpore. In quel gameplay su PlayStation 5, la combinazione di camera, fisica, motion blur, illuminazione e materiali ha impressionato molti, facendo gridare al fotorealismo. Ma c'è qualche elemento su cui bisogna fare un po' di chiarezza.

Ride 4 intanto, non è un titolo appena uscito: l'ultimo erede di Tourist Trophy di Polyphony Digital ma targato Milestone, è arrivato proprio un anno fa, con patch per la nuova generazione solo qualche settimana. Il video è davvero spettacolare ma c'è anche un po' di "furbizia" da parte dell'autore, capace di enfatizzare ancor di più alcuni aspetti.

Partiamo dalla telecamera, in questo caso in soggettiva dal casco ma nella versione replay. In game infatti la camera risulta molto più stabile evitando di far venire il mal di mare in pieno tracciato. Il movimento della camera replay è ovviamente più realistico, ma praticamente inutilizzabile dal 99% dei giocatori. C'è da dire però che il lavoro svolto su Unreal Engine 4 è pieno di tocchi di classe, come il liquido dei freni animato e i riflessi sugli specchietti a piena risoluzione e framerate (1512p sia su PS5 e Series X). Ma anche questo non basta a rendere Ride 4 fotorealistico, e il perché è presto detto: lo scenario da pioggia è il più semplice per far risaltare qualunque videogioco, soprattutto perché è in grado di nascondere tutte le magagne dell'illuminazione e delle ombre, che nel titolo Milestone purtroppo sono presenti.

Il video punta molto sull'enfasi di certi aspetti, facilitati dal setting; ma Ride 4, in pieno giorno e con un vero gameplay, non si avvicina nemmeno a questo risultato. Sia chiaro, non è brutto da vedere, tutt'altro, ma non certo ai livelli del fotorealismo. Ma la generazione è appena iniziata e ci sarà tempo per vedere qualcosa di realmente straordinario.

