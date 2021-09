Roblox invaso da giochi ispirati alla serie TV di Netflix Squid Game

Roblox è una piattaforma online che consente agli utenti di creare facilmente giochi e condividerli con gli altri. Squid Game, dall'altra parte, è un thriller sudcoreano attualmente in onda su Netflix. Di recente, i due si sono uniti ed il risultato è una marea di giochi ispirati alla serie TV.

Questi giochi creati dai fan sono stati ovunque su Roblox, con molti che hanno addirittura raggiunto la prima pagina della sezione "Popolari" della piattaforma. Questa è un'impresa particolarmente impressionante considerando le recenti rivelazioni di People Make Games, che ha esposto quanto sia difficile per i creatori essere presenti sulla piattaforma. Tuttavia, sembra che Squid Game riesca a toccare le corde giuste per avere popolarità anche nel gioco.

Squid Game è un thriller di nove episodi che è arrivato su Netflix all'inizio di questo mese. Prodotto in Corea del Sud, lo spettacolo segue un gruppo di personaggi riuniti su un'isola remota. Devono competere in versioni mortali di popolari giochi per bambinit. I concorrenti principalmente impoveriti possono vincere una piccola fortuna se sopravvivono, ma la maggior parte finisce per pagare il prezzo più alto. Lo spettacolo è stato paragonato favorevolmente al film giapponese Battle Royale del 2000. Tocca anche i temi della povertà e dei difetti del capitalismo, che sono diventati elementi comuni nei drammi sudcoreani.

Se utilizzate Roblox, vale la pena dare un'occhiata a questi adattamenti indipendenti per i fan dello spettacolo. E ci sono molti titoli tra cui scegliere, poiché la ricerca nel sito trova molti di questi che non sono riusciti a raggiungere la visibilità nella prima pagina.

Fonte: Rock Paper Shotgun