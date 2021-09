Samsung pensa a come 'copiare e incollare' un cervello su un chip di memoria

L'ultima ambizione di Samsung è quella di adottare un nuovo approccio nello sviluppo di chip che imitano la funzione del cervello umano per compiti di autoapprendimento. In particolare, l'azienda vuole farlo copiando il cervello su un chip speciale.

Per esplorare questa nuova possibilità, il Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) ha collaborato con ricercatori dell'Università di Harvard. I risultati preliminari sono pubblicati in un articolo su Nature Electronics intitolato "L'elettronica neuromorfa basata sul copia e incolla del cervello". L'idea proposta nella nuova ricerca è che dovrebbe essere possibile copiare la mappa delle connessioni neurali del cervello utilizzando un array di nanoelettrodi sviluppato appositamente dal professor HongKun Park e dal professor Donhee Ham. La destinazione per incollare questa mappa è una rete 3D ad alta densità di celle di memoria a stato solido, che potrebbe essere una NAND standard utilizzata negli SSD o in una RRAM (Resistive Random Access Memory).

Quando si incollano le registrazioni della mappa neurale su qualcosa come la RRAM, ogni cella sarebbe programmata in modo che la sua conduttanza rappresenti la forza di una certa connessione neurale. Tuttavia, questo non è un compito da poco, poiché il cervello umano ha circa 100 miliardi di neuroni con molte più connessioni sinaptiche tra di loro.

Ciò rende il processo piuttosto lento e complesso, ma Samsung afferma che la tecnologia della memoria si è evoluta al punto da poter effettivamente aiutare a decodificare il cervello umano sui chip di memoria. In definitiva, ciò consentirebbe ai ricercatori di sviluppare più facilmente chip neuromorfici con le stesse caratteristiche del cervello, come il funzionamento a bassa potenza, il rapido adattamento a un determinato ambiente e persino la cognizione.

Fonte: SAMMOBILE