Scarlet Nexus disponibile oggi a sorpresa su Xbox Game Pass

Il Tokyo Game Show 2021 ha preso il via oggi con la conferenza Xbox incentrata sul mercato giapponese. E non sorprende che l'evento di Xbox di quest'anno abbia presentato diversi annunci relativi a Xbox Game Pass, il suo catalogo di giochi in continua crescita. Ora, a sorpresa, all'interno del servizio in abbonamento arriverà proprio oggi anche Scarlet Nexus, l'action RPG sci-fi di Bandai Namco.

A partire da oggi, i giocatori potranno divertirsi con tre nuovi giochi disponibili su Xbox Game Pass. Il primo in questo caso è Scarlet Nexus che ha conquistato sia la critica che i fan sin dalla sua anteprima lo scorso giugno, superando le aspettative di vendita di Bandai Namco e consolidandosi come base di una nuova saga di Action RPG per l'azienda.

Insieme a lui, Xbox ha anche annunciato l'arrivo dei giochi Mighty Goose e AI: The Somnium Files. Quest'ultimo gioco è un'avventura narrativa firmata dal creatore della trilogia Zero Escape.

Scarlet Nexus confirmed for Game Pass (in Japan at least) #TGS2021



(English announcement is probably coming soon as well.. I hope) pic.twitter.com/v1tPPyjzXf — Nibel (@Nibellion) September 30, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Mighty Goose coming to Xbox Game Pass today #TGS2021 pic.twitter.com/gVDYsTM7d4 — Nibel (@Nibellion) September 30, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Oltre a questo, Bandai Namco ha fornito nuovi dettagli sul primo DLC in arrivo per Scarlet Nexus che aggiunge nuovi outfit. Sembra che i giocatori dovranno completare le sfide per sbloccare diversi abiti nel gioco. Questo nuovo contenuto verrà lanciato insieme all'aggiornamento 1.04, quindi probabilmente ci saranno anche nuove funzionalità.

Fonte: VGC