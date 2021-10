Sin Chronicle è il misterioso RPG di SEGA annunciato nel primo trailer

SEGA ha svelato che Sin Chronicle è il nuovo gioco di ruolo mobile presentato poco prima del Tokyo Game Show 2021. I membri del team di sviluppo di Chain Chronicle ci stanno attualmente lavorando.

La trasmissione del Sega Tokyo Game Show 2021 ha anche offerto uno sguardo a una manciata di personaggi che appariranno al suo interno. Il modo in cui la narrazione si svolgerà verrà influenzata dalle decisioni del giocatore, con i membri del gruppo che potranno essere scelti. Il titolo mobile sarà disponibile per adesso in Giappone il 15 dicembre 2021.

Sin Chronicle conterrà diversi capitoli e gli sviluppatori hanno spiegato che ogni capitolo durerà circa dieci ore. Alla fine del loro viaggio attraverso questo nuovo gioco di ruolo, i giocatori dovranno prendere decisioni difficili che influenzeranno il progresso della narrazione. Inoltre, i giocatori non potranno tornare indietro e modificare le proprie decisioni una volta che sono state prese. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Sin Chronicle uscirà per dispositivi Android e iOS il 15 dicembre 2021 e in Giappone è già disponibile la pre-registrazione.

Fonte: IGN