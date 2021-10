Sherlock Holmes: Chapter One in un trailer focalizzato sul combattimento

Frogwares ha deciso di mostrare ai fan come funzionerà il sistema di combattimento di Sherlock Holmes: Chapter One.

Lo studio afferma che il nuovo sistema di combattimento di Chapter One è costruito "per adattarsi al personaggio di Sherlock", il che significa che mentre gli attacchi in mischia e le armi da fuoco sono entrambi presenti e ampiamente utilizzati durante le sequenze di combattimento, i giocatori non saranno in grado di subire troppi danni.

Invece, dovranno usare un'agile "evasione" e le coperture. Ulteriori vantaggi possono essere ottenuti, ad esempio, identificando i punti deboli dei nemici e sfruttando l'ambiente. Per arrestare gli avversari, i giocatori dovranno prima stordirli. Proprio come le scelte morali fatte durante le indagini, lo sviluppatore afferma che il modo in cui vi avvicinate al combattimento alla fine avrà un impatto sul gioco.

I giocatori che preferiscono concentrarsi sul lato "cerebrale" di Sherlock avranno la possibilità di cambiare la difficoltà del combattimento, modificando elementi inclusi danni e durata dello stordimento del nemico, e possono persino disabilitarlo del tutto, senza che questo influenzi troppo la partita.

Se volete un combattimento "significativamente più difficile", tuttavia, è consigliato visitare le tane dei banditi sparse per la mappa. Ognuna porta i suoi colpi di scena unici alle battaglie e completando queste sezioni sarete premiati con più soldi da spendere in abiti e ristrutturazioni nella villa di Sherlock.

Sherlock Holmes: Chapter One arriverà su Xbox Series X/S, PS5 e PC il 16 novembre, con le edizioni PS4 e Xbox One precedentemente annunciate che dovrebbero arrivare in una data successiva.

Fonte: Eurogamer.net.