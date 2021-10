Silent Hill avrebbe diversi nuovi giochi in sviluppo. 'Konami si affida a vari studi esterni'

Era da tempo che aspettavamo di parlare del ritorno al business di Konami sulle sue licenze più famose. Già qualche mese fa, fluttuavano nell'aria le indiscrezioni intorno a nuovi progetti legati a Metal Gear Solid, Castlevania e soprattutto Silent Hill, senza che nulla fosse confermato dal publisher. Tuttavia, secondo un report di VGC, sembra che Konami sia veramente al lavoro su alcuni di questi franchise, Silent Hill compreso.

In un nuovo articolo pubblicato da Andy Robinson, viene dichiarato che l'editore sta per riproporre diverse serie tra cui Silent Hill. Secondo quanto riportato, sono in cantiere diversi giochi di Silent Hill che sono sviluppati da studi esterni. Uno di questi progetti sarebbe stato assegnato a uno sviluppatore giapponese all'inizio dell'anno.

Attualmente, sempre secondo quanto riferito, la rivelazione sarebbe dovuta arrivare quest'anno, ma a causa della pandemia da COVID-19 che ha portato tanti studi a lavorare da casa, tutti gli annunci legati ai diversi franchise di Konami sarebbero stati rinviati.

Se tutto ciò fosse vero, Konami dovrebbe annunciare questi progetti durante gli eventi del prossimo anno. Per adesso quindi, parliamo di rumor. Sempre nell'articolo si parla di un remake di Metal Gear Solid 3: Snake Eater.

Fonte: The Gamer