Sly Cooper su PS5? Sta davvero per tornare per un insider

Sly Cooper tornerà in futuro per PlayStation 5? I rumor erano iniziati a formarsi durante il PlayStation Showcase, quando Sony attraverso il suo spot commerciale aveva inserito, tra una moltitudine di titoli, anche l'icona di Sly Cooper.

Sappiamo che Sly Cooper: Thieves in Time è l'ultimo capitolo del franchise di PlayStation e dal 2013 la società si è completamente disinteressata della serie, decidendo di portare avanti altro. Tuttavia, sembra che ci sia ancora speranza di vedere un nuovo capitolo, almeno secondo quanto afferma l'insider Nick Baker, ovvero Shpeshal Nick.

Attraverso Twitter, l'insider ha dichiarato: "La mia solita fonte Sony (me lo è stato detto anche da una fonte più recente) mi ha appena confermato che Sly Cooper sta davvero tornando. Questo è tutto. Volevo solo fare un aggiornamento dal momento che molti di voi mi hanno mandato messaggi privati fino ad oggi". Per adesso quindi tutte le informazioni su questo ipotetico nuovo capitolo sono queste.

Hey Sly fans. I guess some good news? My ?normal? Sony source (was originally told by a newer source) just confirmed to me that Sly is indeed coming back. That?s it. That?s all. Just an update since many of you still DM me to this day. — Nick (@Shpeshal_Nick) October 4, 2021

Dal momento che Sony non ha ancora fatto nessun annuncio, la notizia deve essere presa come semplice rumor. Se davvero questo nuovo gioco è in lavorazione, probabilmente ne sapremo di più in futuro.

