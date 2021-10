Smash Bros. avrà i suoi nuovi Amiibo, tra cui Steve, Kazuya e Sephiroth

Nuovi Amiibo sono in arrivo per Super Smash Bros, con il game director Masahiro Sakurai che ha annunciato ulteriori personaggi, oggi in lavorazione. Nella primavera 2022 infatti, arriveranno gli Amiibo per Steve e Alex di Minecraft seguiti a ruota, ma ancora senza data d'uscita ufficiale da Sephiroth da Final Fantasy, Pyra e Mythra da Xenoblade e Kazuya da Tekken.

Il 18 ottobre, come annunciato dal Direct, arriverà Sora di Kingdom Hearts nel roster, con nuovo il livello Hollow Bastion, oltre a nove nuovi brani musicali della serie (incluso nel Fighter Pass Vol. 2). Nello stesso giorno, usciranno anche nuovi costumi dei Mii Fighter, tra cui Doomslayer e diversi outfit basati sulla serie Splatoon di Nintendo. Inoltre, sono stati annunciati che altri tre titoli della serie Kingdom Hearts arriveranno su Nintendo Switch ma in cloud.

Sono passati ormai tre anni dall'uscita di Super Smash Bros. Ultimate, divenendo il picchiaduro più venduto della storia (superando Street Fighter II). Ancora oggi, è uno dei titoli più giocati e apprezzati di Nintendo.

Fonte: gamespot.com