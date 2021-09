PS5: Spider-Man e Wolverine sono solo l'inizio? Un gioco Marvel multiplayer sarebbe in sviluppo

Gli ultimi due anni hanno reso ampiamente chiaro che Sony ha tutte le intenzioni di sfruttare le enormi licenze Marvel per sviluppare contenuti esclusivi first party per le console PlayStation.

Insomniac ha già pubblicato un paio di enormi successi basati sulle proprietà Marvel con Marvel's Spider-Man e Marvel's Spider-Man: Miles Morales, e con Marvel's Wolverine e Marvel's Spider-Man 2 ora in lavorazione, chiaramente non intendono fermarsi.

In effetti, è possibile che Sony stia esaminando anche altre proprietà di Marvel. In un recente podcast di Xbox Era, il co-fondatore del sito Nick Baker ha affermato che, secondo le sue fonti, Sony starebbe lavorando a un altro nuovo gioco basato su una proprietà Marvel oltre a quelli che sono stati confermati e che, curiosamente, il nuovo gioco (pianificato come un'esclusiva PS5) sarà un gioco multiplayer.

Baker non è entrato nei dettagli su quale sia la proprietà o che tipo di esperienza multiplayer offrirà il gioco, ma ha ipotizzato che il titolo potrebbe essere in sviluppo presso Insomniac. Sappiamo che lo studio ha assunto per un gioco multiplayer per PS5.

Al momento, non sappiamo se questo gioco esiste davvero o meno e probabilmente ci vorrà un po' prima che Sony dica qualcosa al riguardo. Dato il successo riscontrato con le proprietà Marvel, non saremmo sorpresi di vederli lavorare su un altro titolo.

Fonte: Gamingbolt.