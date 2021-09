Splatoon 3 tra nuove armi e livelli speciali nei nuovi dettagli svelati da Nintendo

È passato un po' di tempo da quando Splatoon 3 è stato annunciato al mondo ma i dettagli che abbiamo del videogioco, previsto per il 2022, sono molto scarsi al momento. Tuttavia, a poco a poco Nintendo sta pubblicando alcuni dati e dettagli. E dopo il trailer mostrato durante il Nintendo Direct della scorsa settimana, ora l'azienda giapponese attraverso Twitter ha pubblicato maggiori informazioni sulle armi ed i livelli del gioco.

Innanzitutto possiamo dare uno sguardo a Sobborgo Siluriano che altri non è che il quartiere nel centro di Splatville in cui la gioventù locale è solita incontrarsi. Al di sopra di questo scenario tridimensionale si estende una passerella, che diventa teatro di avvincenti mischie mollusche.

In secondo luogo l'account Twitter di Nintendo ci mostra anche una nuova arma: il granchio armato. Si tratta di un carro armato a forma di granchio a più zampe dotato di un potente cannone a tiro rapido, che può sparare a una distanza enorme. Sebbene si possa spostare sotto forma di granchio, raggiunge velocità maggiori quando assume la forma sferica.

Sobborgo Siluriano è il quartiere nel centro di Splatville in cui la gioventù locale è solita incontrarsi. Al di sopra di questo scenario tridimensionale si estende una passerella, che diventa teatro di avvincenti mischie mollusche! pic.twitter.com/Dlh81HJ6rx — Nintendo Italia (@NintendoItalia) September 28, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Questo è tutto ciò che Nintendo ha condiviso finora. Dovremo aspettare per saperne di più, dato che Splatoon 3 dovrebbe arrivare su Nintendo Switch il prossimo anno.

Fonte: GamingBolt