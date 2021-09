Star Wars: Squadrons, Alien Isolation e Ghostrunner tra i titoli gratuiti di Prime Gaming

Il Prime Gaming di ottobre si presenta molto generoso, con titoli gratuiti di un certo calibro, di cui alcuni anche abbastanza recenti. In lista abbiamo:

STAR WARS: Squadrons

Alien: Isolation

Ghostrunner

Song of Horror Complete Edition

Red Wings: Aces of the Sky

Wallace & Gromit's Grand Adventures

Blue Fire

Tiny Robots Recharged

Whiskey & Zombies: The Great Southern Zombie Escape

Secret Files 3

Concentriamoci però su Alien Isolation, Ghostrunner e Star Wars: Squadrons, i veri mattatori dell'offerta. Il primo è semplicemente il migliore videogame dedicato al franchise di Alien, capace di trasmettere quello che Ellen Ripley provò a bordo della Nostromo, braccata dallo Xenomorfo. Con protagonista la figlia Amanda, il tutto si ambienterà sulla stazione Sevastopol in uno dei migliori horror degli ultimi anni.

Ghostrunner è il nuovo ritrovato videoludico per scomuniche, vista la sua difficoltà da rogue-like in salsa cyberpunk. Riflessi e abilità col pad saranno necessari per il completamento, in grado comunque di regalare diverse dosi di adrenalina. Star Wars: Squadrons non ha bisogno di presentazioni: titolo tecnicamente eccelso, ci porta a bordo dei Tie-Fighter e X-Wing, in un titolo in grado di farci sentire davvero piloti ribelli o dell'impero, se siete inclini alla teatralità.

Questi dunque i titoli gratuiti per il mese di ottobre, davvero niente male.

