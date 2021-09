Starfield avrà la bellezza di oltre 150.000 linee di dialogo, molte più di Skyrim e Fallout 4

Starfield avrà oltre 150.000 linee di dialogo, secondo il game director di Bethesda Todd Howard. Nella giornata di oggi, Xbox ha tenuto una presentazione speciale del Tokyo Game Show 2021, una vetrina dedicata principalmente al suo pubblico giapponese.

Durante la presentazione, il direttore creativo di Starfield, Todd Howard, è apparso brevemente per rivelare che il gioco di ruolo avrà un doppiaggio completamente in giapponese (oltre alle altre lingue), menzionando inoltre che Starfield vanta ben oltre 150.000 linee di dialogo. Ciò pone il conteggio dei dialoghi di Starfield ben al di sopra sia di Fallout 4 che di Skyrim.

Secondo quanto riferito dall'insider Nibel, il primo gioco aveva 110.000 linee di dialogo in totale, mentre Skyrim ne aveva poco più della metà con 60.000 linee di dialogo. Questo è un buon indicatore di quanto sia grande e ricco di storia Starfield.

Todd Howards appeared on stream to announce that Starfield will have a complete Japanese localization (just like Redfall) and mentioned that the game has over 150,000 lines of dialogue apparently #TGS2021



(Fallout 4 had 111,000 lines, Skyrim 60,000) pic.twitter.com/0PzvVtojyj — Nibel (@Nibellion) September 30, 2021

Starfield è in sviluppo esclusivamente per Xbox Series X/S e PC. L'uscita è prevista per l'11 novembre 2022 e verrà lanciato al day one su Xbox Game Pass. Sempre durante il Tokyo Game Show, Xbox ha dichiarato che Scarlet Nexus è disponibile ora sul suo servizio in abbonamento.

Fonte: GamingBolt