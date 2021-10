Steam Deck tra 60 fps, temperature e risoluzioni nei primi ottimi benchmark: un vero gioiellino

Lo Steam Deck è stato una sorpresa per tutti con il suo annuncio e da allora i giocatori hanno atteso con impazienza se la console portatile manterrà le sue promesse. Valve afferma che tutti i giochi Steam funzioneranno senza problemi a 30 frame al secondo, con prestazioni ottimali ottenute grazie alla CPU AMD con architettura Zen 2 e alla GPU RDNA 2.

Un utente cinese è riuscito a mettere le mani sulla console e ha fatto alcuni test. Abbiamo quindi qui i primi benchmark "in-house" effettuati testando quattro giochi: Rise of The Tomb Raider, DOOM Eternal, DOTA 2 e Cyberpunk 2077.

Rise of the Tomb Raider è riuscito a raggiungere i 30 FPS regolando al massimo tutte le impostazioni grafiche. Il tester ha poi impostato manualmente alcune opzioni grafiche (senza specificare quali) per raggiungere i sacrosanti 60 FPS. Anche DOOM 2016 gira bene, dato che con una grafica media raggiunge i 60 FPS. Aumentando alcune opzioni (ancora una volta sconosciute) scendiamo a 46 FPS. DOTA 2, da parte sua, gira a una media di 47 FPS con grafica impostata al massimo e 80 FPS al minimo. L'ultimo gioco testato è Cyberpunk 2077: questo è probabilmente il test più difficile per Steam Deck. Ad impostazioni alte, il titolo di CD Projekt RED oscilla tra i 20 e i 30 FPS, ma per avere un titolo giocabile, le impostazioni grafiche devono essere settate su medio.

Infine, il test si focalizza anche sul riscaldamento e l'autonomia dello Steam Deck. Durante il funzionamento, la parte posteriore del terminale raggiunge i 42 gradi e le maniglie i 29 gradi. Dopo tre ore di gioco, la carica della batteria di Steam Deck scende dal 100% al 46%. Anche in questo caso si tratta di risultati incoraggianti.

Fonte: Wccftech