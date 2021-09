Steam Deck messo alla prova fa girare anche i giochi VR

Molti sviluppatori hanno già tra le mani il famigerato Steam Deck, la console portatile annunciata da Valve e in grado di rendere "portabile" tutta la libreria Steam e non solo. Gli addetti ai lavori stanno già mettendo alla prova il nuovo dispositivo, cercando di spingerlo ai suoi limiti. Uno di questi riguarda la realtà virtuale.

È emerso quindi che Steam Deck è assolutamente in grado di far girare i titoli VR, tuttavia, come specificato da Valve stessa, non è stato progettato per questo. In un post sui social, Denny Hunger di CloudHead Games ha mostrato proprio un gioco VR in azione sulla console. Egli ha specificato anche che riuscire nell'intento non è stato semplicissimo e ha richiesto alcuni accorgimenti in relazione all'installazione di driver e diversi altri dettagli tecnici.

Steamdeck update: Shock to no-one; this is a devkit. Second shock to no-one; Valve was clear that this was NOT for VR. Third shock to no-one: It will take time to understand what the capabilities are and how to optimize. This is about a potential future, not the right now. pic.twitter.com/AYOzN93c3r — Denny Unger @CloudheadGames (@DennyCloudhead) September 24, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Si tratta quindi di esperimenti per spingere al limite la console, che al momento non è pensata per l'utilizzo con l'headset VR, ma che in futuro potrebbe prestarsi in modo interessante all'utilizzo in portabilità, riducendo ancora di più lo spazio necessario per esperire la Realtà Virtuale.

Fonte: gamesradar