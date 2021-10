Steam Next Fest è qui con centinaia di demo e approfondimenti su tanti giochi da non perdere

Steam Next Fest è ormai un evento tradizionale per la piattaforma di Valve, in cui gli utenti sono invitati a provare una gigantesca quantità di versioni demo di videogiochi in sviluppo, più o meno vicini all'uscita.

L'evento si tiene in questi giorni, proprio da ieri 1 ottobre e fino a giovedì 7: è possibile consultare i numerosissimi titoli proposti sulla pagina Steam ufficiale, in cui sono disponibili anche diverse dirette streaming tenute dagli sviluppatori.

Originariamente denominata Steam Game Festival, questa iniziativa si propone di mettere sotto i riflettori in particolare le produzioni indipendenti, che hanno così la possibilità di raggiungere un pubblico decisamente ampio anche grazie alle versioni demo proposte. Tra questi, possiamo consigliarvi di dare un'occhiata ad alcuni dei progetti più promettenti come Death Trash, Inscryption, Tunic e Mechajammer.

Fonte: eurogamer.net