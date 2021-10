Stranger of Paradise Final Fantasy Origin ha una data di uscita e una demo già disponibile

Presentato durante l'E3 2021, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin è stato uno dei titoli più particolari che abbiamo visto quest'anno. In una reinterpretazione dell'universo Square Enix, i creatori di Nioh si sono messi al lavoro per offrire una nuova avventura.

Ora, durante la conferenza dell'azienda giapponese al Tokyo Game Show 2021, è stata finalmente svelata la data di uscita. Sarà il prossimo 18 marzo 2022 quando i giocatori saranno in grado di distruggere il caos. Per l'occasione, è stato pubblicato anche un nuovo trailer che fornisce maggiori dettagli sul gioco.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin è in arrivo su PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S e PC, tramite Epic Games Store. Oltre a questo Square Enix ha lanciato una nuove versione di prova per le console next-gen: il test sarà disponibile fino all'11 ottobre e include funzionalità multiplayer. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Sempre durante il Tokyo Game Show Square Enix ha mostrato anche un nuovo trailer per Final Fantasy VII: The First Soldier.

Fonte: Twinfinite