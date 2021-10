Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin ha dei momenti trash comicamente assurdi

In questi giorni Square Enix ha rilasciato una nuova demo di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, in occasione dell'annuncio della data di uscita del gioco, prevista per la primavera 2022. Questa nuova versione di prova propone nuovi contenuti rispetto a quella resa disponibile questa estate, comprese delle nuove cutscene dei protagonisti.

Una in particolare è salita alla ribalta per aver colpito i giocatori, per un motivo abbastanza curioso: nella scena Neon, uno dei membri del party, racconta alcuni dettagli sulla propria storia. Gentilmente, il protagonista Jack reagisce considerandole tutte "stupidaggini" e si allontana: non prima però di aver estratto dalle tasche il suo cellulare (sì, cellulare) e aver avviato la riproduzione di un brano "butt-rock" in stile cover band dei Limp Bizkit. Un momento di raro imbarazzo, che bene viene esplicitato in tante clip che stanno girando in rete.

Potrebbe trattarsi di uno dei momenti più trash che la storia del medium possa ricordare, che fa il verso ad alcune scene di titoli come DMC: Devil May Cry. Fortunatamente, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin sembra essere molto più di questo, promettendo un'esperienza action inedita nella serie Final Fantasy ma con la possibilità di essere divertente e appagante.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin sarà disponibile a partire dal 18 marzo 2022 su PC, PlayStation 4 e 5, Xbox One e Series X/S. La nuova demo è disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series X/S fino all'11 ottobre.

Fonte: Gamespot