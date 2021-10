Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin su PC è esclusiva Epic Games Store

L'ultimo trailer di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin ha confermato che il gioco verrà lanciato il 18 marzo 2022 e sarà un'esclusiva di Epic Games Store al momento del lancio.

A volte, vediamo giochi lanciati su Epic Games Store che in un secondo momento arrivano su altre piattaforme (analogamente a come PlayStation o Xbox ottengono accordi di esclusività di un anno) ma il video per l'ultimo esperimento di Final Fantasy di Square Enix suggerisce che il titolo sbarcherà solo sul negozio di Epic per ora.

Inoltre, i giocatori PC non potranno giocare alla demo: questo è un vantaggio riservato a coloro che possiedono PS5 e Xbox Series X/S. Se volete provare la demo su console, avrete tempo fino all'11 ottobre.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, sviluppato da Team Ninja, arriverà il 18 marzo su PC (EGS), PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Fonte: VG247.