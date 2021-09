Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin sarà tra i protagonisti del Tokyo Game Show 2021

Square Enix ha annunciato oggi che sabato 2 ottobre terrà una presentazione in cui mostrerà nuovi dettagli per Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. La trasmissione si svolgerà durante il Tokyo Game Show 2021, che inizierà dal 30 settembre e durerà fino al 3 ottobre. La presentazione sarà in giapponese e avrà i sottotitoli in inglese.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin è stato annunciato quest'anno durante la vetrina di Square Enix all'E3 2021. Il gioco è attualmente in fase di sviluppo da parte di Team Ninja e i giocatori hanno avuto la possibilità di provare il gioco su console PlayStation con una demo di prova. Probabilmente durante la presentazione vedremo anche se i feedback dei giocatori dopo aver provato la demo saranno stati utilizzati per migliorare il gioco.

Attualmente non sappiamo ancora quali contenuti verranno mostrati su questo gioco, ma si pensa che ciò includerà un nuovo video gameplay o almeno un nuovo trailer di gioco. Ad ogni modo non ci resta che attendere ancora pochi giorni prima di saperne qualcosa di più.

Looks like you've been waiting for us...



Tune in to our Tokyo Game Show Special Broadcast on Saturday October 2nd to hear the latest on #StrangerOfParadise #FinalFantasy Origin.

The presentation will have full English subtitles. pic.twitter.com/HTIlIocIC1 — STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN (@fforigin) September 28, 2021

Rimanete sintonizzati con noi per tutte le informazioni che verranno svelate al Tokyo Game Show.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin verrà lanciato su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One nel 2022.

