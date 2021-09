Super Mario Bros., il cast del film di animazione commentato dall'attore John Leguizamo

Super Mario Bros. torna al cinema e sembra che per molti, soprattutto appassionati di videogiochi, si tratti di una novità senza pari. Quindi, in mezzo all'eccitazione, alcuni commenti sono già apparsi dall'annuncio, mostrando opinioni divise. Di recente, uno di quelli che ha attirato maggiormente l'attenzione è stato quello di John Leguizamo, che ha dato vita a Luigi nel film live-action degli anni '90.

Nonostante abbia mostrato la sua eccitazione nel rivedere i personaggi iconici in azione, seppur in modo animato, l'attore ha manifestato la sua insoddisfazione per un aspetto. Per il professionista, il cast avrebbe dovuto essere più vario e inclusivo.

"Sono contento che Super Mario Bros. stia tornando con un reboot! Ma che peccato che siano tutti bianchi! Non c'è nessun latino americano nei protagonisti! Sono l'unico che sa come far funzionare questo film con una sceneggiatura intelligente!" Insieme a queste dichiarazioni, l'interprete ha deciso di allegare alcune immagini della versione del 1993, che mostra il suo Luigi con Bob Hoskins nei panni di Mario.

So glad #superMariobros is getting a reboot! Obviously it?s iconic enuff. But too bad they went all white! No Latinx in the leads! Groundbreaking color-blind casting in original! Plus I?m the only one who knows how to make this movie work script wise! pic.twitter.com/lNokmdpwMq — John Leguizamo (@JohnLeguizamo) September 27, 2021

Dato che il film in uscita ha artisti del calibro di Jack Black, Seth Rogan e Anya Taylor-Joy che si uniscono a Pratt, si potrebbe obiettare che Leguizamo ha ragione. Tuttavia, anche gli attori afroamericani Keegan Michael-Key e Kevin Michael Richardson sono coinvolti, anche se in ruoli più minori.

Fonte: Nintendo Life