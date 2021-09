Super Mario Bros. il film d'animazione ha Chris Pratt come Mario? C'è chi grida all'italiafobia

Il film di animazione di Super Mario Bros. è finito al centro di una singolare polemica dopo l'annuncio di Chris Pratt come doppiatore di Mario.

Il film è stato accusato di 'italiafobia' dai fan, perchè, secondo molti appassionati, l'eroe di Nintendo doveva essere interpretato da un doppiatore italiano.

Pensate che le accuse provengano dall'Italia? E invece no! Provengono dagli Stati Uniti. Ci sono fan che avrebbero preferito che Mario fosse doppiato da attori italo americani come Robert De Niro o Al Pacino, altri hanno proposto Danny De Vito.

In sostanza i fan avrebbero voluto attori in grado di rendere meglio il "tipico" accento degli italiani nei film americani.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

the people behind the super mario bros. movie have gaba?d their last gool pic.twitter.com/gJJGjoftYQ — sabrina ramirez (@sabrinaxmonica) September 24, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

imagine how powerful this could have been for italians pic.twitter.com/omQ424cNAS — Ramon VillaSTOVEos ?? (@RamonVillalobos) September 23, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Really upset that Danny Devito isn?t Mario — Alexei Toliopoulos (@ThisisAlexei) September 23, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Che ne pensate?

Fonte: The Guardian.