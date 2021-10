Super Smash Bros. Ultimate e la presentazione del nuovo personaggio: Sakurai invita tutti a vedere l'evento

Il director di Super Smash Bros. Ultimate, Masahiro Sakurai, ha incoraggiato i fan dei videogiochi a guardare il reveal del personaggio finale del gioco, "anche se non ci giocate". "Tra un solo giorno verrà annunciato l'ultimo combattente di Smash Bros. Ultimate", ha scritto sui social. "Anche se non ci giocate, se vi piacciono i videogiochi, vi consiglio di guardarlo".

Sakurai ha aggiunto: "Il nuovo combattente potrebbe essere un personaggio che non conoscete o diverso da quello che vi aspettavate. Ma spero che vi piaccia la trasmissione in sé dato che mi sono divertito a registrarla". Presentato dallo stesso Sakurai, l'ultima diretta streaming che svelerà il personaggio di Smash Bros. Ultimate avrà luogo il 5 ottobre alle ore 16:00. Quasi tre anni dopo la sua uscita, questo sarà l'ultimo evento per il gioco.

"Finalmente, il prossimo combattente DLC sarà l'ultimo", ha detto. "Non ce ne saranno più dopo. Ci vorrà un po' di tempo prima di quell'annuncio, ma sarà disponibile quest'anno come previsto, quindi siate pazienti". Qui di seguito potete dare uno sguardo al tweet.

One more day until the last DLC fighter for Super Smash Bros. Ultimate is announced.

Whether you're a Smash Bros. player or simply love games, make sure to tune in!https://t.co/gV1B8eYROw — ?? ?? / Masahiro Sakurai (@Sora_Sakurai) October 4, 2021

Kazuya Mishima della serie Tekken si è unito a Ultimate il 29 giugno, come parte del DLC Challenger Pack 10, che include anche un nuovo stage e una selezione di brani musicali del franchise di Tekken. Domani sapremo quindi quale sarà questo nuovo e ultimo personaggio.

