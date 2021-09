Switch OLED e Switch 'originale' a confronto in un video

Nintendo Switch OLED uscirà presto e Nintendo ha recentemente organizzato eventi in cui la stampa potrà provarlo insieme a Metroid Dread. Il canale YouTube Nintendo Prime, un canale di appassionati di giochi con una preferenza per quelli Nintendo, ha ottenuto filmati di uno Switch OLED inviato loro da un visualizzatore anonimo. Utilizzando l'unboxing e il filmato di gioco, hanno creato un video che mostra lo Switch OLED e lo confronta con il modello originale.

Se avete seguito le notizie sul nuovo Switch, avrete visto che il modello OLED porta vari cambiamenti, ma rimane molto simile all'originale. Ad esempio, sappiamo che la durata della batteria sarà all'incirca la stessa dello Switch originale, valutata tra 4,5 e 9 ore. Anche il processore Nvidia Tegra X1 rimane invariato.

La prima differenza fondamentale, ovviamente, arriva con lo schermo. Lo Switch OLED ha uno schermo OLED da 7 pollici notevolmente più grande, rispetto all'LCD da 6,2 pollici del modello originale. Nel video di Nintendo Prime, potete vederlo funzionare fianco a fianco con uno Switch standard, e anche in queste condizioni non ideali lo schermo OLED è notevolmente più luminoso del display LCD della console precedente.

Un'altra differenza fondamentale tra i due sistemi è la loro capacità di archiviazione interna. Lo Switch OLED viene fornito con il doppio della memoria interna dello Switch standard, con un clock di 64 GB. Anche la dock è stata ridisegnata, con una porta di connessione LAN integrata che sarà un vantaggio per i giocatori di Super Smash Bros. Ultimate che cercano un basso lag online.

I dettagli più piccoli includono che le prese d'aria dello Switch OLED sembrano essere realizzate in metallo anziché in plastica. La dock riprogettata ha uno stile sostanzialmente aggiornato e la sua parte posteriore può ora essere completamente rimossa per accedere all'adattatore CA, all'uscita HDMI e alla connessione LAN.

Il filmato unboxing mostra un altro aggiornamento chiave: lo switch OLED ha un cavalletto che copre l'intera larghezza della console. È una bella differenza con il piccolo bastoncino attaccato allo Switch originale.

Nintendo Switch modello OLED arriverà l'8 ottobre.

Fonte: Kotaku.