Switch Pro 4K sarebbe già nelle mani degli sviluppatori ma Nintendo continua a smentire

Anche con l'arrivo del modello OLED di Nintendo Switch, in molti sperano ancora nel cosiddetto "Nintendo Switch Pro". Report precedenti hanno affermato che questo modello Switch aggiornato fornirebbe ulteriore potenza alla console e supporterebbe la piena risoluzione 4K. Sebbene queste voci siano state rapidamente smentite dall'annuncio del modello OLED, un recente report di Bloomberg ha suggerito che Switch Pro potrebbe essere ancora nei programmi della grande N.

Secondo questo report, almeno 11 aziende di videogiochi affermano di essere in possesso del kit di sviluppo 4K di Nintendo per Switch, dai grandi publisher ai piccoli studi. Stando a quanto emerso, quando il modello OLED è stato rivelato a luglio, Nintendo aveva già distribuito i suoi kit 4K a sviluppatori esterni e ha chiesto loro di progettare un software in grado di supportare l'alta risoluzione.

Bloomberg ha detto che il modello non dovrebbe essere lanciato prima della fine del prossimo anno, secondo persone che hanno familiarità con i piani della grande N. Tuttavia, ora è arrivata la smentita ufficiale.

Nintendo ha smentito ufficialmente il report di Bloomberg sugli strumenti di sviluppo per un modello Nintendo Switch 4K sulla pagina Twitter giapponese dell'azienda.

A news report on Sept. 30, 2021(JST) falsely claims that Nintendo is supplying tools to drive game development for a Nintendo Switch with 4K support. To ensure correct understanding among our investors and customers, we want to clarify that this report is not true. (1/2) — ?????????????IR? (@NintendoCoLtd) September 30, 2021

Insomma, a quanto pare Switch Pro con risoluzione 4K non sarebbe nei piani di Nintendo e non arriverà dopo il lancio di Switch modello OLED.

