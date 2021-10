Switch Pro? Nintendo deposita un brevetto per la nuova tecnologia di upscaling 4K

Sono emerse prove che Nintendo sta cercando di creare la propria versione della tecnologia DLSS, suggerendo che dopotutto la grande N è interessata alla grafica 4K.

Il report di Bloomberg all'inizio di questa settimana su Nintendo che avrebbe inviato kit di sviluppo 4K a 11 diversi sviluppatori, è sembrato molto convincente, soprattutto perché ha senso che Nintendo stia attualmente lavorando su un modello più potente di Switch o su una console nuova di zecca.

Con una mossa senza precedenti, tuttavia, Nintendo ha rapidamente negato l'intera storia, probabilmente perché non volevano scoraggiare nessuno dall'acquisto dell'imminente Switch OLED.

La versione spagnola di Gamereactor ha confermato la storia di Bloomberg, ma non ci sono prove concrete e non c'è modo di confutare la smentita di Nintendo. Ma quello che sappiamo è che l'azienda è decisamente interessata all'upscaling 4K.

Ciò che i fan di Resetera hanno trovato sono due tentativi di deposito di brevetti, che non sono ancora stati concessi, per una tecnologia di upscaling AI simile a DLSS di Nvidia e XeSS di Intel.

Gli inventori sembrano tutti avere sede in Francia, il che suggerisce che potrebbero lavorare presso NERD (Nintendo European Research & Development) a Parigi.

Anche se questo non si collega direttamente alla storia di Bloomberg, è la prova che Nintendo sta lavorando su nuovo hardware e in particolare su immagini 4K (presumibilmente stanno cercando di creare la propria tecnologia in stile DLSS in modo da non dover pagare per la licenza di Nvidia).

Che si tratti di un nuovo modello - forse Switch Pro - o di una console completamente nuova è impossibile da dire, ma sembra proprio che Nintendo stia lavorando a qualcosa.

Fonte: Metro.co.uk.