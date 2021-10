Switch e Steam Deck hanno una concorrente? Spuntano le immagini della console portatile Lenovo Legion Play

I giochi mobile sono popolari da molti anni e, mentre la maggior parte delle persone gioca a questi titoli sui propri smartphone, le console di gioco mobile dedicate sono popolari. Qualcosa di interessante è trapelato da Lenovo, nota soprattutto per la produzione di computer portatili e desktop. Il prodotto trapelato si chiama Lenovo Legion Play ed è una console di gioco portatile basata su Android scoperta sul sito Web Lenovo in una serie di immagini.

Le immagini erano nascoste sui siti Web tedeschi e giapponesi di Lenovo e apparentemente la console avrebbe dovuto essere rivelata alla vetrina del Lenovo Mobile World Congress 2021. Tuttavia, il prodotto non è mai stato rivelato allo show e non è noto se sia stato rinviato o cancellato del tutto. Insieme alle quattro immagini nascoste c'era una descrizione della console.

La descrizione dice che Legion Play è la prima console di gioco cloud Android ed è stata progettata per i giochi AAA. In una delle immagini c'è un collegamento a GeForce Now di Nvidia. Legion Play ha un display da sette pollici ad alta definizione 16:9 che supporta HDR 10. Dispone inoltre di controller integrati, doppi altoparlanti, doppia vibrazione e una grande batteria da 7000 mAh.

Le immagini mostrano un paio di joystick analogici, pulsanti ai lati, una porta USB-C nella parte inferiore e una porta per microfono. Non ci sono indicazioni a questo punto se Lenovo lancerà Legion Play.

Fonte: Wccftech