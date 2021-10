The Ascent su PS5 e in italiano? Arriva la risposta degli sviluppatori

Come probabilmente saprete, l'action RPG The Ascent di Neon Giant è stato reso da poco disponibile ed è stato lanciato sulle console Xbox e su PC.

Attualmente, lo studio è impegnato nel supporto post-lancio ma ha voluto rispondere ad alcune domande dei fan, specialmente di coloro che vorrebbero il gioco tradotto in italiano e anche in versione PS5.

Su twitter, un fan ha chiesto allo studio se arriverà mai una traduzione in italiano per The Ascent e Neon Giant ha risposto: "Ciao! Grazie per averci contattato! Anche se non possiamo garantire una localizzazione italiana in questo momento, sappiamo sicuramente che alcuni dei nostri giocatori lo hanno chiesto ed è qualcosa che faremo assolutamente se sarà possibile dal punto di vista logistico. Grazie mille per la tua pazienza!"

Hello! Thank you for reaching out! While we can't guarantee an Italian localization right now, we definitely know some of our players have been asking for that and it's something we're absolutely going to do if it becomes possible logistically. Thanks so much for your patience! — The Ascent (@AscentTheGame) October 2, 2021

Per quanto riguarda una possibile versione PS5, il team ha affermato: "Ciao! Grazie per averci fatto sapere che ti piacerebbe vedere The Ascent su PS5! Anche se non abbiamo nulla da annunciare in questo momento, vogliamo che tu sappia che il team è a conoscenza della richiesta di una versione per PS5".

Hello! Thanks for letting us know you'd like to see The Ascent on PS5! While we don't have anything to announce right now, we want you to know we hear you and the team are aware of the demand for a PS5 version. Keep an eye right here on our Twitter for updates! — The Ascent (@AscentTheGame) October 1, 2021

Insomma, dalle risposte fornite dallo studio, non è escluso che in futuro potremmo aspettarci The Ascent su PS5 e in italiano.

Fonte: Twitter 1 - Twitter 2.