The Elder Scrolls V Skyrim ha una mod che vi consente di giocare nei panni di The Witcher

The Elder Scrolls V: Skyrim e The Witcher uniscono le loro forze in questa interessante mod che introduce i Witcher come razza giocabile in Skyrim. Sebbene il gioco compirà dieci anni a novembre, Skyrim vanta ancora una prolifica community di modder che continua ad aggiungere al gioco o reinventarlo completamente.

Nell'ambientazione del gioco di CD Projekt RED, i Witcher sono mutanti che hanno alterato i loro corpi per essere più veloci e più forti degli umani ordinari per combattere i mostri che abitano il mondo. Queste abilità sovrumane vengono trasferite nella nuova mod a Skyrim, dove la razza Witcher ha diversi miglioramenti che le conferiscono un vantaggio rispetto alle razze giocabili nella versione base del gioco.

La mod, secondo la descrizione su Nexus Mods, offre ai personaggi Witcher una rigenerazione più rapida per la loro salute, Magicka e resistenza. Inoltre, rende i loro attacchi senz'armi circa tre volte più forti per riflettere la forza soprannaturale di cui godono i Witcher. Ogni opzione di personalizzazione disponibile per le altre razze in Skyrim è utilizzabile anche per i Witcher, consentendo ai giocatori di creare una vasta gamma di personaggi che possono differire notevolmente da quelli dei giochi Witcher originali. Oltre a questo la mod aggiunge alcune nuove abilità e incantesimi a Skyrim. Lo sviluppatore, RobA, ha dichiarato che verranno aggiunti altri incantesimi in futuro: c'è anche un elenco di mod consigliate da utilizzare insieme alla razza Witcher, dai miglioramenti grafici a una revisione completa che aggiunge armi, missioni, pozioni e mostri della serie Witcher all'interno di Skyrim. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video che mostra come funziona questa razza.

Se siete curiosi di provarla, tutto quello che dovete fare è cliccare qui.

Fonte: The Gamer