The Key è una curiosa mini tastiera 'copia e incolla' di appena...tre tasti!

Se vi sbagliate a premere i pulsanti di copia e incolla sul vostro computer, abbiamo la soluzione che fa per voi! Stack Overflow ha creato una mini tastiera programmata per eseguire solo due azioni: copia e incolla.

Con The Key di Stack Overflow saprete sempre che non state premendo mai il pulsante sbagliato quando dovete copiare/incollare qualcosa. La tastiera ha i tasti C e V associati al copia e incolla quando si preferisce non utilizzare il mouse o il trackpad. C'è anche un terzo pulsante e, sebbene molto probabilmente agisca come sostituto del tasto Ctrl o Cmd, Stack Overflow afferma che tutti e tre i pulsanti sono programmabili.

Stack Overflow ha originariamente creato questo concept quest'anno come un pesce d'aprile. E mentre in sé è piuttosto divertente, il post sul blog dell'azienda rileva che i fan hanno iniziato a mostrare un interesse genuino ed erano sconvolti dal fatto che non fosse un prodotto reale che potevano acquistare.

Anche se è sempre bello vedere pesci d'aprile trasformati dalle aziende in prodotti reali, questa idea non è una novità. Le tastiere compatte programmabili sono in circolazione da un po' di tempo: una rapida ricerca su negozi tra cui Amazon, AliExpress e Drop mostra una serie di diversi macropad.

Ma se vi piace davvero il design di Stack Overflow, The Key costa $ 29 e il prossimo lotto dovrebbe iniziare la spedizione il 13 dicembre.

Fonte: IGN.