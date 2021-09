The Last of Us Day 2021 celebrato con merchandise, oggetti da collezione e molto altro

È passato più di un anno da quando Naughty Dog ha pubblicato The Last of Us Part II, un capitolo importante e di successo nel crescente universo di The Last of Us. È lo stesso mondo che lo studio ha celebrato con i fan per otto anni. Ora, ND ha pianificato l'evento di quest'anno per renderlo ancora più coinvolgente in modo da poter celebrare la variegata e talentuosa community di TLOU su scala globale.

"Siamo molto fortunati ad avere un ottimo rapporto con la nostra community e The Last of Us Day è uno dei nostri giorni preferiti per condividere e dialogare con i nostri fan. Sia che usate Facebook, Instagram e Twitter, usate l'hashtag #TLOUDay per diffondere l'allegria e le buone vibrazioni. Condividete la vostra arte, cosplay, creazioni, scatti in modalità foto o anche ricordi speciali delle vostre esperienze con l'universo di The Last of Us", scrive su PS Blog Rochelle Snyder, Sr. Manager Communications di Naughty Dog.

Tra le tante iniziative del TLOU Day 2021, c'è l'annuncio dei preordini per il vinile di The Last of Us Part II: Covers and Rarities.

"Questo vinile in edizione limitata presenta splendidi ed esclusivi artwork di Dani Pendergast e un messaggio speciale del director di The Last of Us Part II, Neil Druckmann".

"Questa uscita speciale è stata una grande richiesta dei fan e siamo entusiasti di presentare questo EP con brani cantati da Ashley Johnson (Ellie) e Troy Baker (Joel) e la chitarra di Chris Rondinella".

"Per coloro che potrebbero voler portare con sé l'interpretazione di Joel di "Wayfaring Stranger" e la serenata di Ellie di "Take On Me", pubblicheremo l'EP online - e sarà disponibile in tutto il mondo su iTunes , Spotify, Amazon, Tidal e tutti i principali punti vendita di streaming globali".

In collaborazione con Dark Horse Direct, è stata presentata una nuova statua di Joel da 14,25 pollici in edizione limitata. Questa statua è realizzata con dettagli sbalorditivi ed è completamente equipaggiata con la pistola e la sua chitarra. Questa statua è disponibile per il pre-ordine fino al 29 ottobre tramite il sito Web di Dark Horse e sarà distribuita da maggio a luglio 2022.

"Abbiamo un fantastico merchandise nuovo di zecca in arrivo sul PlayStation Gear Store. Le nuove offerte includono uno zaino in tela e una fantastica giacca antipioggia Stormtech Waterfall Insulated con una toppa incisa con il laser, perfetta per le stagioni che cambiano".

"Siamo anche entusiasti di annunciare merchandise esclusivo per vivere le vostre migliori esperienze, come i nuovi cinturini e plettri Taylor. A grande richiesta dei fan, siamo lieti di offrire anche le chitarre The Last of Us Part II GS Mini e 314ce, disponibili esclusivamente sul sito PlayStation EU Gear Store".

Inoltre, il merchandise preesistente di The Last of Us vedrà uno sconto del 20% fino al 30 settembre su PlayStation Gear Store e The Last of Us Remastered, The Last of Us: Left Behind vedranno una riduzione del 50% su PlayStation Store fino al 27 settembre.

"Ci è piaciuto moltissimo vedere la creatività di tutti scatenarsi con il concorso Modalità foto dell'anno scorso. C'erano così tante presentazioni incredibili. Avremmo voluto condividere ancora di più con la community, quindi, quest'anno, stiamo espandendo l'evento Modalità foto!"

L'evento durerà fino al 29 ottobre.

Fonte: PlayStation Blog.