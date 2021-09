The Last of Us di HBO si mostra nella primissima immagine

Come ormai saprete, The Last of Us, uno dei videogiochi più popolari e acclamati dalla critica, sta per ottenere la sua serie TV su HBO, guidata dal creatore di Chernobyl Craig Mazin, con protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey rispettivamente nei panni di Joel ed Ellie.

Ora, grazie a Neil Druckmann, il director della serie di videogiochi The Last of Us, abbiamo ottenuto il nostro primo sguardo a come sarà lo show.

Druckmann sta anche lavorando attivamente alla serie TV, scrivendo lo show insieme a Craig Mazin.

"Quando li ho visti per la prima volta sul set con i costumi ho pensato: Sono Joel & Ellie!", ha scritto Druckmann su Twitter. "Non vedo l'ora di mostrarvi di più (da tutti i nostri progetti!) Buon #TLoUDay!!!".

All'inizio dello scorso mese, abbiamo visto alcune foto dal set che hanno mostrato la città di Calgary trasformata in una desolata città fantasma, in pieno stile TLOU.

Fonte: Cnet.