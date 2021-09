The Last of Us Parte II, Cyberpunk 2077 e Returnal tra i giochi PS4 e PS5 in forte sconto su PlayStation Store

Se state cercando qualche gioco PS4 e PS5 in offerta, questa notizia allora fa al caso vostro: il PlayStation Store ha dato il via alla promozione "Giochi di Successo", con sconti fino al 70% su tantissimi titoli AAA e non solo.

Tra questi troviamo l'esclusiva PlayStation 5 Returnal, che può essere vostra ad un prezzo di 59,99 euro (con uno sconto del 25%). Anche The Last of Us Parte II è scontato del 35%, ad un prezzo di 25,99 euro. Ecco alcuni dei titoli in promozione che potrete trovare:

Assassin's Creed Odyssey - 17,49 euro

Mortal Kombat XI - 17,49 euro

Cyberpunk 2077 - 33,49 euro

Resident Evil 3 - 19,79 euro

Disco Elysium The Final Cut - 31,99 euro

Little Nightmares II - 20,09 euro

Returnal Digital Deluxe Edition - 70,19 euro

Assassin's Creed Valhalla Gold Edition - 69,99 euro

Ci sono più di 100 titoli in offerta che potete visionare a questo link.