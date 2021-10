PlayStation Now di ottobre, arriva The Last of Us: Parte II?

Sulle pagine di PlayStation Store UK sarebbe comparsa per pochissimo tempo una lista con i nuovi giochi gratis in arrivo questo mese su PlayStation Now.

Un utente ResetEra ha condiviso la schermata sul forum e, da quanto possiamo vedere, sembra che gli utenti PS Now riceveranno interessantissimi titoli, uno tra tutti, il capolavoro di Naughty Dog, The Last of Us: Parte II.

Oltre a TLOU2, il leak suggerisce che sul servizio di PlayStation arriveranno titoli come Desperados 3, Final Fantasy VIII Remaster e Fallout 76.

Al momento non possiamo confermare l'arrivo di questi giochi su PlayStation Now, quindi non resta che attendere eventuali annunci di Sony.

