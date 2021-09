The Last of Us Parte II Multiplayer: 'in breve, ci stiamo lavorando'

Anche se Naughty Dog potrebbe non aver rivelato nuovi dettagli sull'imminente progetto multiplayer di The Last of Us, in occasione del The Last of Us Day 2021 lo studio ha garantito ai fan che i lavori stanno procedendo.

Rochelle Snyder di Naughty Dog ha condiviso la notizia in un aggiornamento della community dopo aver ringraziato i fan e il team che hanno reso collettivamente The Last of Us il successo che è diventato. Scherzando, Naughty Dog ha quindi incluso una domanda come scriverebbe un fan.

"Sì, è adorabile e fantastico Naughty Dog, ma cosa stai facendo con The Last of Us in questo momento?"

"In breve, ci stiamo lavorando", ha risposto Naughty Dog. "Vediamo i commenti della community mentre molti di voi chiedono a gran voce il multiplayer e vogliono aggiornamenti. Per ora, diremo che amiamo ciò che il team sta sviluppando e vogliamo dar loro il tempo per costruire il loro ambizioso progetto, riveleremo di più quando sarà pronto!"

"A tal fine, siamo stati impegnati a far crescere il nostro team da quando è stato lanciato The Last of Us Part II e attualmente siamo in piena attività di assunzione per diverse posizioni."

Per chi non lo sapesse, Naughty Dog ha annunciato di aver fatto la "scelta difficile" di non includere una modalità multiplayer online in The Last of Us Part 2 dopo che la portata e l'ambizione della campagna per giocatore singolo del gioco avevano raggiunto un livello che nemmeno il team aveva previsto.

Tuttavia, considerando l'amore che molti hanno per la modalità Faction di The Last of Us, Naughty Dog ha rassicurato i fan che sarebbe tornata in qualche forma in futuro.

Anche se non sappiamo ancora se questo sarà un gioco standalone, parte di una futura raccolta di giochi di The Last of Us o parte di un nuovo gioco, sappiamo che Naughty Dog sta lavorando duramente per renderlo realtà .

Fonte: IGN.